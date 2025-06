Tagesbedarf: So viel Vitamin B12 braucht der Körper

Schwangere sollten laut der DGE etwas mehr Vitamin B12 über die Ernährung zu sich nehmen, es ist nämlich unter anderem für die Zellteilung und entsprechend für die Entwicklung des Fötus wichtig. Die DGE empfiehlt 4,5 Mikrogramm am Tag, also 0,5 Mikrogramm mehr als regulär.

In der Stillzeit erhöht sich der Bedarf an Vitamin B12 sogar noch mehr, damit das Neugeborene ausreichend über die Muttermilch aufnehmen kann. Die DGE empfiehlt 5,5 Mikrogramm am Tag.