Endlich oben: Der SV Neuburg schreibt seine eigene Legende

Plus Nach dem Sieg in Ebershausen sind die Kammeltaler Meister der Fußball-Kreisklasse West 1. Ein sportliches Drama gab ein Jahr zuvor den entscheidenden Impuls.

„Steh auf, wenn Du am Boden bist“: Nichts könnte treffender für die Fußballer des SV Neuburg sein als dieser Songtitel der Band Die Toten Hosen. Das Team des Trainer-Duos Martin Hörmann und Karl Kalchschmid hat es endlich geschafft. Die Schwarz-Gelben sind vier Spieltage vor Saisonschluss Meister der Kreisklasse West 1 und kehren nach 24-jähriger Abwesenheit in die Kreisliga West zurück.

Es geschah vor fast einem Jahr in Holzheim. Die Mannschaft verlor nach einer weitgehend enttäuschenden Vorstellung das entscheidende Aufstiegsspiel gegen Ebermergen. Tränen der Enttäuschung bei Spielern, Funktionären und Fans flossen über das Holzheimer Sportgelände. Der Aufstieg hätte das i-Tüpfelchen zum 100-jährigen Vereinsbestehen sein sollen. „Diese Niederlage schweißte uns aber noch in der Nacht der großen Enttäuschung zusammen“, berichtet Sportdirektor Sebastian Keder.