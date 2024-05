Fußball

Eine Meisterleistung macht den TSV Burgau zum Kreisklasse-Meister

Plus Nach sechs Jahren kehren die Fußballer in die Kreisliga zurück. Jetzt lockt noch die Aussicht auf die Torjägerkanone.

Von Alois Thoma

Der TSV Burgau ist am Ziel. Nach sechs Jahren in der Kreisklasse kehrt die Fußballmannschaft von Trainer Daniel Nolde wieder in die Kreisliga West zurück. Und dies bereits drei Spieltage vor Ende der Saison. Perfekt gemacht haben die Burgauer die Meisterschaft und den Aufstieg am Muttertag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten und damit schärfsten Rivalen SV Villenbach. Dass der sage und schreibe 6:0 vom Platz gefegt wurde, damit hatte aber wohl niemand gerechnet.

Starke Offensive

Es war eine wahre Meisterleistung, die der souveräne Spitzenreiter an diesem Tag vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt hat. Sah es in Halbzeit eins bei nur einem Treffer durch Maurice Ullmann in der 40. Minute noch nach einer knappen Angelegenheit aus, so beseitigten die Gastgeber nach der Pause blitzschnell alle Zweifel. Innerhalb von zwölf Minuten schraubten Patrik Merkle mit zwei Toren sowie Philip Hämmerle und Kevin Lynch mit je einem Treffer den Spielstand auf 5:0. Drei Minuten vor Spielende machte dann Marc Sirch das halbe Dutzend voll.

