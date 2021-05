Illertissen

Verwunderung über Polizeiaufgebot bei Corona-Demo in Illertissen

Bei der Corona-Demonstration am Illertisser Marktplatz am vergangenen Sonntag hatten Polizeibeamte das Geschehen auch gefilmt.

Plus Augenzeugen berichten, wie sie den Einsatz bei einer Corona-Demo in Illertissen erlebt haben. Wie die Polizei das große Aufgebot an Einsatzkräften begründet.

Von Rebekka Jakob

Bei der Corona-Demonstration am Sonntag in Illertissen waren deutlich mehr Polizeibeamte vor Ort als sonst - und die Einsatzkräfte haben erstmals Platzverweise gegen Menschen ausgesprochen, die sich außerhalb der Absperrung am Marktplatz aufhielten. Leser unserer Zeitung kritisieren das Großaufgebot der Polizei. Doch die Polizei hatte dafür gute Gründe.

