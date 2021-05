Corona: 80 Teilnehmer bei Demo in Weißenhorn

Erneut gingen in Weißenhorn Menschen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen auf die Straße. Dabei spielte auch Sophie Scholl eine Rolle.

Am Freitagabend trafen sich zum wiederholten Male Kritiker der Anti-Corona-Maßnahmen zu einer Kundgebung in Weißenhorn. Von 18 bis 20 Uhr protestierten sie unter dem Motto „Für unsere Grundrechte, unsere Freiheit und Impffreiheit“ auf dem Kirchplatz. Zusätzlich stand die Versammlung unter dem Motto „Sophie Scholl zum 100. Geburtstag“. Es fanden sich nach Darstellung der Polizei insgesamt rund 80 Versammlungsteilnehmer ein. Sie hielten sich größtenteils an die Maskenpflicht, die nach der aktuell gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorgeschrieben ist. Zwei Teilnehmer trugen keine und müssen jeweils mit einer Anzeige rechnen. Mehrere Rednerinnen und Redner äußerten ihre Meinungen zu den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen. Zudem sprach ein Neffe der Widerstandskämpferin Sophie Scholl anlässlich des bevorstehenden Geburtstags. Die Kundgebung verlief nach Angaben der Polizei insgesamt friedlich und störungsfrei. ( AZ)

