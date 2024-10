Bauantrag genehmigt: Lidl-Filiale am oberen Markt kommt

Auf dem Areal des einstigen Blumengeschäfts Liedel soll eine Discounter-Filiale errichtet werden. Weil sich das Gelände in unmittelbarer Nähe von gleich drei Baudenkmälern befindet, äußerte das Landesamt für Denkmalschutz noch im Juni Bedenken. Diese hatten kleine Änderungen in der Bauplanung zur Folge. Bei seiner Sitzung am Dienstag hat der Babenhauser Marktrat dem Bauantrag schließlich final stattgegeben.

Am oberen Markt in Babenhausen ist eine Filiale des Discounters Lidl geplant

Der geplante Lebensmittelmarkt in der Krumbacher Straße 6 soll eine Nutzfläche von 11.542 Quadratmetern umfassen und über 77 Stellplätze verfügen. Auch eine Leuchtreklame ist geplant. Deren Standort sorgte bei der jüngsten Marktratssitzung allerdings für Verwirrung: Im Bauplan eingezeichnet waren zwei Werbeschilder, erlaubt ist aber nur eins. Marktrat Werner Suttner sprach sich dann dafür aus, die Reklame am nördlich gelegenen Standort aufstellen zu lassen – „damit sie nicht so nah an der Friedhofskapelle ist.“ Dieser Platz sei ohnehin vom Denkmalschutz als Reklame-Standort festgelegt worden, erinnerte sich Martina Gleich vage.

Ein Auge fürs Detail hatte auch Marktrat Dieter Miller. Das Gelände, auf dem Filiale und Parkplatz entstehen sollen, liegt etwas erhöht. Die Zufahrt habe eine Steigung von sechs Prozent, erklärte er. Seine Bemerkung, es müsse bei der Entwässerung darauf geachtet werden, „dass das Wasser nicht auf den Gehweg läuft“, wurde in den Beschluss mit aufgenommen.