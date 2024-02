Bagger statt Blütenpracht: Blumen Liedel wird abgerissen, Lidl kommt

Das Blumengeschäft an der Krumbacher Straße in Babenhausen gibt es nicht mehr. Nun soll ein Discounter auf dem Gelände entstehen.

Blumen Liedel ist nicht mehr nur aus der Babenhauser Geschäftswelt verschwunden, sondern jetzt auch aus dem Ortsbild. Ein Bagger rückte dem Gebäude an der Krumbacher Straße am Freitag zu Leibe, in dem über viele Jahre Blumensträuße, Gartenpflanzen und anderes verkauft wurde. Das Geschäft schloss Ende Februar 2023.

Auf dem Gelände zwischen Friedhof und Fugger'schem Fortsthaus soll ein Discounter entstehen. Welcher das ist, darüber hat mancher in Babenhausen schmunzeln müssen: Auf Liedel folgt Lidl. Laut Bürgermeister Otto Göppel sollen die Bewohnerinnen und Bewohner im "oberen Markt" eine zusätzliche Einkaufsmöglichkeit bekommen. Der Bau kann starten, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist. Wie der Planer im November sagte, könnte dies ab Spätsommer der Fall sein.