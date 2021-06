Gundelfingen

Zu Besuch bei Air Liquide: So gewinnt man lebenswichtigen Sauerstoff

Plus In Kliniken kommt Sauerstoff wie Strom aus der Wand, aber wo ist er her? Die Erklärung hat Claus-Jürgen Rebbe, Betriebsleiter von Air Liquide in Gundelfingen.

Von Nadine Rau

In Kliniken wird er immer gebraucht - und seit die Corona-Pandemie die Welt im Griff hat, mehr denn je: Sauerstoff. Die Nachrichten aus Indien etwa in den vergangenen Wochen waren verheerend, dort sendeten Krankenhäuser Hilferufe, weil ihnen der Sauerstoff für die Patienten schlicht ausging. "Der Bedarf überstieg dort die Produktionskapazitäten, davon waren wir hier in Deutschland aber weit entfernt", weiß Andreas Voß, Sprecher des Gasherstellers Air Liquide.

