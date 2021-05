Sonderimpftag in Krumbach: MVZ impft ohne Priorisierung

Das MVZ hat 180 Corona-Impfdosen mit AstraZeneca erhalten, die am Freitag in Krumbach ohne Priorisierung verimpft werden. Wie man an einen Termin kommt.

Sonderimpftag ohne Priorisierung: Das Medizinische Versorgungszentrum im Landkreis Günzburg hat 180 Impfdosen mit AstraZeneca erhalten, die es ohne Priorisierung verimpfen kann. Das heißt, so die Mitteilung des Landratsamt: Jeder, der geimpft werden möchte, kann nach Anmeldung über die Plattform (https://guenzburg.konsentas.de/modules/ota_public/form/46/) bereits am Freitag, 21. Mai, eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten.

Die Impfungen würden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben, teilt das Landratsamt mit. Ein Rechtsanspruch bestehe nicht. Geimpft werde im Medizinischen Versorgungzentrum (MVZ) beim Krankenhaus Krumbach. Bereitgestellt werde der Impfstoff über das MVZ der Kreiskliniken. Die Anfahrtsskizze kommt nach der Anmeldung per Mail, heißt es in der Mitteilung.

1600 Impfdosen von Johnson & Johnson für den Landkreis Günzburg

Hintergrund: Das MVZ hatte für die Lehrerinnen und Lehrer den Impfstoff zusätzlich und unabhängig vom Impfzentrum bestellen können. Alle Lehrkräfte mit Impfwunsch hätten sich bereits angemeldet. Aus dieser Charge seien 180 Impfdosen übriggeblieben.

Darüber hinaus, so das Landratsamt, werde ab Samstag und folgend in der kommenden Woche in den Impfzentren des Landkreises der Impfstoff Johnson & Johnson verimpft. Insgesamt stehen 1600 Impfdosen zur Verfügung. Der Impfstoff stammt aus einer Sonderzuteilung des bayerischen Gesundheitsministeriums. Die Impfungen werden an bereits angemeldete Impfwillige nach Priorisierung vergeben. Diese, heißt es in der Mitteilung, würden darüber informiert.

