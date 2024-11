Die Kliniken informieren zum Thema Geburtshilfe und Gynäkologie

Am Freitag, 20. Dezember ist der letzte Tag für eine Aufnahme zur Geburt in der Klinik Krumbach. Danach wird die Krumbacher Geburtenstation geschlossen (wir berichteten). In den beiden Klinikstandorten Günzburg und Krumbach möchten die Klinik-Verantwortlichen um Vorstand Robert Wieland das Angebot für Geburtshilfe und Gynäkologie neu ausrichten. Die Umstellung möchten die Kreiskliniken in verschiedenen Veranstaltungen vorstellen. So sieht der Fahrplan aus.

Donnerstag, 21. November, ab 18 Uhr: Geburtshilfe-Infoabend in der Klinik Krumbach (Speisesaal Untergeschoss), unter anderem mit Chefarzt PD Sebastian Mayer (Gynäkologie und Geburtshilfe in der Klinik Krumbach) und Chefärztin Dr. Birgit Seybold-Kellner (Geburtshilfe, Klinik Günzburg). An diesem Abend werde, so die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach in ihrer Mitteilung, das neue Konzept vorgestellt.

Dienstag, 26. November, ab 18 Uhr: Geburtshilfe-Infoabend in der Klinik Günzburg (Konferenzraum Untergeschoss, Zugang über den Haupteingang), unter anderem mit Chefärztin Dr. Birgit Seybold-Kellner. Im Anschluss werden die Kreißsäle besichtigt.

Der Krumbacher Chefarzt Dr. Sebastian Mayer. Foto: Peter Bauer

Dienstag, 3. Dezember, 19 Uhr: Vortrag von Hebamme Carola Dilger-Lott in der Klinik Günzburg zum Thema „Muttermilch ist schon vor der Entbindung kostbar“. Interessierte melden sich bei der VHS in Günzburg (www.vhs-guenzburg.de).

Dienstag, 4. Dezember, 19 Uhr: Besichtigung und Vorstellung der Kreißsäle in der Klinik Günzburg durch das Ambulante Hebammenzentrum Krumbach (ohne Infoabend zuvor).

Mittwoch, 11. Dezember, 18 Uhr: Frage- und Infoveranstaltung zum Thema: „Die Zukunft der Geburtshilfe im Landkreis Günzburg. Ein Abend für werdende Eltern und alle an der Thematik Interessierten“. Die Veranstaltung findet statt in der Klinik Krumbach (Speisesaal Untergeschoss). Anwesend sein werden PD Dr. Sebastian Mayer, Dr. Birgit Seybold-Kellner, eine Hebamme des Ambulanten Hebammenzentrums und ein Kinderarzt/Kinderärztin. „Wo nicht anders erwähnt, ist keine Anmeldung erforderlich“, schreiben die Kreisklinken in ihrer Mitteilung. Bei keiner Veranstaltung werde ein Eintritt erhoben. (AZ/pb)