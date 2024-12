Frohes neues Jahr: 2025 ist da

Deutschland hat das neue Jahr 2025 begrüßt. Vielerorts gab es um Mitternacht ein buntes Feuerwerk. Menschen lagen sich in den Armen und tauschten gute Wünsche aus. Die größte öffentliche Party Deutschlands läuft noch in Berlin vor dem Brandenburger Tor. Zehntausende feiern dort.

Unter dem Eindruck des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg kurz vor Weihnachten und den Übergriffen auf Einsatzkräfte in den vergangenen Silvesternächten gab es hohe Sicherheitsvorkehrungen. Allein in der Hauptstadt Berlin sind Tausende Polizisten im Einsatz.

In vielen Kommunen gelten zudem Böllerverbotszonen, um Brände zu verhindern und Menschen zu schützen. Dennoch rechnen die Feuerwehren und Rettungsdienste wieder mit vielen Einsätzen zum Jahreswechsel.

Wegen starker Winde war vor allem im Norden Vorsicht beim Feuerwerk geboten. Der Deutsche Wetterdienst warnte von der Mitte Deutschlands bis in den Norden vor Sturmböen. Trotz stürmischen Wetters hielten sich zum Beispiel in Hamburg viele Menschen an den Landungsbrücken auf.