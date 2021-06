Landsberg

Das Trendgetränk Bubble Tea gibt es jetzt auch in Landsberg

„Cinderella“-Inhaberin Beate Kaneke-Junker bereitet einen Mangotee mit Blaubeersirup und Pfirsich-Maracuja-Bubbles zu. Im neuen Laden am Hinteranger gibt es unter anderem auch Waffeln im Becher zu kaufen.

Fans des bunten Trendgetränks kommen nun auch am Hinteranger in Landsberg auf ihre Kosten. Im Cinderella Fashion Kids & Café gibt es aber nicht nur Getränke.

Von Ulrike Reschke

Wer sich bislang einen Bubble Tea, eins der bunten, angesagten Getränke mit den lustigen durchsichtigen Kugeln, gönnen wollte, musste weite Wege zurücklegen und etwa nach Augsburg oder München fahren. Seit geraumer Zeit kommen Fans in Landsberg auf ihre Kosten – und das hat sich dank In-stagram und Facebook bis nach Kaufbeuren und Schongau herumgesprochen.