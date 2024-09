Der Sommer klingt aus: Da kommt Wehmut auf

Das letzte Sommerferienwochenende hatte es im Landkreis Landsberg in sich: Vor allem am Ammersee und in der Stadt wurden noch einmal alle Register gezogen und das stabile Hochsommerwetter war ein Glück für die Veranstalter des Volksfests in Kaufering, Sammersee-Festivals in Schondorf, Strandbadfests in Utting und der Oiden Wiesn in Landsberg - keine Spur von stiller Spätsommerzeit, in der nichts los ist, weil ohnehin alle im Urlaub sind.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis