Wer will Landrat werden, wer in den Kreistag einziehen?

Drei Interessenten gibt es schon, die bei der Wahl des Landrats im März 2026 antreten. Neben Amtsinhaber Thomas Eichinger (CSU) sind das Daniela Groß (Grüne) und Markus Wagner (Bayernpartei). Unsere Redaktion hat nachgefragt, welche anderen politischen Gruppierungen Kandidaten stellen wollen.

Bei der vergangenen Wahl verzichtete die SPD auf einen eigenen Kandidaten. Ob es heuer anders sein wird, dazu hält sich der Kreisvorsitzende Marcus Noack gegenüber unserer Redaktion noch bedeckt. Er verweist auf die Nominierungsversammlung Ende Oktober. Im Jahr 2014 hatten die Sozialdemokraten, ebenso wie Freie Wähler und ÖDP den unabhängigen Kandidaten Markus Wasserle unterstützt, der später in die SPD eintrat und für diese aktuell im Marktgemeinderat Kaufering und im Kreistag sitzt. Die Mandate wolle er weiter ausüben, eine Kandidatur für die Position des Landrats strebe er aber nicht an, sagte Wasserle auf Nachfrage.

AfD strebt an, einen eigenen Landratskandidaten im Kreis Landsberg aufzustellen

Dass sie einen eigenen Kandidaten für den Posten des Landrats aufstellen, sei erklärtes Ziel, sagt die AfD-Kreisvorsitzende Gabriele Schick auf Nachfrage unserer Redaktion. Weitere Informationen gebe es noch nicht, dafür den Hinweis auf die ausstehende Nominierungsversammlung. Dann wird es auch darum gehen, ob und mit wem eine Kreistagsliste aufgestellt wird. Bei der vergangenen Wahl hatte Kurt Wacker das einzige Mandat für die Partei geholt. Er trat aber im Jahr 2021 aus der Partei aus, war einige Zeit parteiunabhängiges Kreistagsmitglied und schloss sich dann der Bayernpartei an.

Mit einer eigenen Liste wollen auch die Freien Wähler wieder antreten, informiert Iglings Bürgermeister Günter Först. „Ich habe die Rückmeldung, dass alle derzeitigen Kreistagsmitglieder unserer Fraktion weitermachen möchten. Wir freuen uns aber auch, wenn es weitere Mitstreiter gibt.“ Ob die Freien Wähler einen eigenen Kandidaten fürs Amt des Landrats nominieren, sei ebenso noch offen wie eine mögliche Unterstützung eines der feststehenden Bewerber beziehungsweise der Bewerberin.

Die UBV wird laut Christoph Jell in Kaufering, Igling und Landsberg Listen für die jeweiligen Kommunalparlamente aufstellen. „Daraus wird sich dann auch die Kreistagsliste speisen.“ Die CSU hat ihre Liste bereits am vergangenen Wochenende aufgestellt, ebenso wie Die Linke.