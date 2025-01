Landsbergs Basketballer kassieren erneut eine Niederlage

In der Basketball-Bezirksoberliga gehen die Damen und Herren der DJK inzwischen getrennte Wege: Während die Männer nach einer erneuten Niederlage in der Tabelle auf Platz acht abrutschen, verteidigen die Damen ihren zweiten Platz. Allerdings tat sich das Team beim Schlusslicht zunächst schwer.

Herren Auch im zweiten Spiel im neuen Jahr gab es für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg eine Niederlage: Zu Hause musste sich das Team von Trainer „Miga“ Migala der zweiten Mannschaft der Hellenen München knapp mit 59:64 geschlagen geben. In der Tabelle rutschen die Landsberger damit auf den achten Platz ab, wenn auch punktgleich mit drei vor ihnen liegenden Teams. Erneut konnte der Landsberger Trainer nur mit einem kleinen Kader antreten - so halfen Franz Kirchner und Raphael Rill von der zweiten Mannschaft aus. Da auch die Hellenen nur mit kleinem Kader antreten konnten, war man auf Landsberger Seite durchaus zuversichtlich.

Fehlstart der Landsberger ist spielentscheidend

Doch die Landsberger legten einen klassischen Fehlstart hin und lagen nach vier Minuten bereits 4:15 zurück, zwar kam HSB noch mal auf fünf Punkte ran, doch das erste Viertel ging mit 23:11 an die Gäste. Diesen Rückstand konnten die Landsberger nicht mehr aufholen, da die weiteren Viertel (20:16, 8:8, 20:17) ziemlich ausgeglichen waren. Neben dem verschlafenen Start war wieder einmal die schwache Trefferquote für die Niederlage verantwortlich - einzig aus der Distanz waren die Landsberger gut, doch das reichte am Ende nicht. Zwar kam das Team Heimerer Schulen zwei Minuten vor Schluss noch mal auf 59:60 ran, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.

Damen Gegen das noch punktlose Team von Jahn Freising taten sich die Landsberger Damen bedeutend schwerer als erwartet: Mit dem hart erkämpften 61:56-Erfolg sicherte das DJK-Team seinen zweiten Tabellenplatz ab und bleibt Spitzenreiter TSV München Ost II auf den Fersen. Auch die Landsbergerinnen traten mit kleinem Kader an, aber sie schienen den Gastgeberinnen dennoch überlegen und führten nach dem ersten Viertel mit 21:16.

Allerdings konnte Freising im zweiten Viertel zwei Punkte gutmachen und nach der Pause drehten die Gastgeberinnen die Partie: Mit einem 46:48 aus Landsberger Sicht ging es in die letzten zehn Minuten. Die DJK-Damen mobilisierten noch mal alle Kräfte, ließen in der Defense kaum mehr was zu und nutzten im Angriff ihre Chancen: Mit 15:8 ging das Schlussviertel an die DJK, die damit ihren inzwischen sechsten Sieg im siebten Spiel feiern konnte - und das als Aufsteiger.