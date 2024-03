HC Landsberg blickt auf schwierige aber gute Saison zurück

Plus Zur Abschlussfeier des HC Landsberg kommen viele Fans. Die Trikots der Riverkings sind heiß begehrt. Eines erzielt einen vierstelligen Betrag.

Wer nicht rechtzeitig in die Sportzentrumsgaststätte Offside gekommen war, musste sich Stühle von der Terrasse holen: Bei der Abschlussfeier des HC Landsberg wurde es richtig eng. Rund 300 Fans sowie die Spieler des Eishockey-Bayernligisten nutzten das gemütliche Beisammensein, um auf die Saison zurückzublicken. Es blieb Zeit für persönliche Gespräche und es gab auch Verabschiedungen. Nicht zu vergessen, die Trikotversteigerung, die teilweise für Überraschungen sorgte.

Es sei nicht einfach gewesen, blickte Sportvorstand Michael Grundei auf die Saison zurück, die für die Landsberger im Play-off-Viertelfinale endete. "Mein Dank gilt den Spielern, die immer alles gegeben haben." Nicht alle Entscheidungen seien glücklich gewesen - bei den Kontingentspielern habe man wenig Glück gehabt. Doch auch für andere Spieler war es der letzte Auftritt bei den Riverkings. "Das sind immer schwere Entscheidungen", sagte Grundei.