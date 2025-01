Landesliga: Damen und Herren der Lechrain Volleys treten zu Hause an

Wichtige Spieltage stehen für die Damen und Herren der Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga an. Dabei können beide Mannschaften auf den Heimvorteil bauen: Die Damen spielen in Kaufering, die Herren erwarten ihre Gegner in Weil. Für zwei Jugend-Teams geht es dagegen um einen Meistertitel.

Am Samstag freuten sich die Damen I der Lechrain Volleys auf einen spannenden Heimspieltag in der Montessorischule in Kaufering. Im ersten Spiel darf das Team von Jan Timmer ihre Zuschauer sowie die Gäste der DJK Augsburg Hochzoll begrüßen. Nach der unglücklichen Niederlage im Hinspiel hat das Team noch eine Rechnung offen und ist hoch motiviert, sich zu revanchieren. Im zweiten Spiel treffen die Lechrain-Damen auf den TSV TB München, gegen den sie bereits das Hinspiel für sich entscheiden konnten. Auch im Rückspiel möchte das Team an die Leistung anknüpfen und die nächsten drei Punkte einfahren. Spielbeginn ist am Samstag um 14.30 Uhr und die LRV-Damen bauen auf die Unterstützung durch die Fans.

Die Herren I gehen mit Entschlossenheit in die Partien gegen den TV Planegg-Krailling und SV Schwarz-Weiß München, die in Weil zu Gast sein werden. Nach einer enttäuschenden 0:3-Niederlage zuletzt gegen den TSV Unterhaching II sind die Lechrainer hoch motiviert, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Aktuell stehen die Lechrain Volleys zwar in der Tabelle vor Planegg-Krailling und Schwarz-Weiß München, doch der Punkteabstand ist denkbar knapp - das macht die Heimspiele umso wichtiger. Auch wenn Planegg-Krailling momentan hinter den LRV-Herren platziert ist, sind die Gäste keineswegs zu unterschätzen, da sie in der Vergangenheit immer wieder durch Kampfgeist und Einsatz überzeugt haben. Noch herausfordernder dürfte das Spiel gegen Schwarz-Weiß München werden, das mit seiner konstanten Leistung ebenfalls ein ernst zu nehmender Gegner ist. Mit der Unterstützung der heimischen Fans wollen die LRV wichtige Punkte holen, um den aktuell vierten Tabellenplatz zu behaupten. Um 14.30 Uhr geht es in Weil los und die Halle soll dank vieler Zuschauer wieder zum Hexenkessel werden.

U12-Mädchen der Lechrain Volleys kämpfen um südbayerischen Titel

Nach dem Gewinn des Kreispokalturniers geht es für die Damen III wieder in der Liga weiter mit einem Heimspieltag am Samstag in der VfL-Halle in Buchloe (ab 12 Uhr). Zu Gast sind der SV Illertal und der TV Immenstadt. Auch die in der Kreisliga spielende Jugendmannschaft hat am Samstag einen Heimspieltag: Die Damen V treffen in Buchloe ab 13 Uhr auf die Gäste aus Maisach und Inning. Die Damen IV spielen auswärts gegen den SC Oberweikertshofen sowie Eichenauer SV II. Gleich zwei Nachwuchs-Teams spielen bei Meisterschaften. Die U12 hat sich als oberbayerischer Meister für die im niederbayerischen Gotteszell stattfindenden südbayerische Meisterschaft qualifiziert. 16 Mannschaften kämpfen dort um den Titel. Das Team von Trainer Stefan Huber trifft in der Vorrunde auf die Teams des ASV Dachau, FC Ruderting und SV Mauerstetten II. Die Sieger der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich jeweils direkt für die bayerische Meisterschaft. Die U14 hat sich als zweitbeste Mannschaft der Bezirksklasse 2 für die oberbayerischen Meisterschaft in Lohhof qualifiziert, an der 16 Teams teilnehmen. In der Vorrunde haben es die Lechrain-Mädels mit dem ASV Dachau III, TSV Bad Endorf und dem TSV TB München zu tun. Auch hier kommen die Gruppenersten direkt weiter zur südbayerischen Meisterschaft. Stefanie Schoppel wird als Coach an der Seitenlinie stehen und die Mädels dirigieren. (AZ)