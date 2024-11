Landesliga-Teams der Lechrain Volleys nutzen den Heimspieltag

Perfekt haben die Volleyball-Teams der Lechrain Volleys ihren Heimspieltag genutzt: Sowohl die Damen als auch die Herren sammelten in der Landesliga wichtige Punkte. Erfolgreich war auch die Jugend der Lechrain Volleys.

Die Lechrain-Damen starteten, angespornt von zahlreichen Fans, schwungvoll in den ersten Satz gegen FTM Schwabing II und führten bald mit 7:1. Allerdings kamen sie später durch eine instabile Annahme und wenig Druck im Angriff sowie die sichere Abwehr der Gegnerinnen ins Schwanken. Der Satz wurde knapper als erwartet, letztlich setzten sich die Lechrain Volleys mit 25:23 durch. Auch im zweiten Satz zeigte die Mannschaft ihr Können und blieb nun stabil. Gegen die sicheren Aufschläge, gezielten Lobbs sowie starken Angriffe über die Mitte fand Schwabing kein Mittel - mit 25:16 setzten sich die Gastgeberinnen klar durch. Ähnlich verlief auch der dritte Satz: Die Lechrain Volleys gewannen 25:17 und durften sich über den 3:0-Sieg freuen. Kleinere Schwächephasen steckten die LRV-Damen gut weg und belegen aktuell Platz 5 in der Tabelle. Erst am 30. November geht es für die Damen I bei TSV TB München II weiter.

Auch die Jugend der Lechrain Volleys ist erfolgreich

Auch die Herren I der Lechrain Volleys punkteten in ihren Heimspielen. Gegen den TV Weitnau behielten sie in einem spannenden 5-Satz-Krimi die Nerven und gewannen verdient mit 3:2 (19:25/25:19/22:25/25:22/15:9). Das zweite Spiel gegen den VfL Großkötz ging knapp in den Sätzen, aber klar im Ergebnis an die Lechrainer: Mit dem 3:0 (26:24/25:19/25:22) machten die Gastgeber den Volleyball-Tag in Weil perfekt.

Die Herren II verbuchten in der Kreisliga einen 3:2-Sieg gegen Dachau VI, unterlagen Karlsfeld II aber mit 0:3. Die Damen II gewannen in der Bezirksliga gegen den SV SW München II mit 3:0, dem SV Stammham unterlagen sie jedoch mit 0:3. Die Damen III setzte sich mit Siegen gegen Immenstadt (3:0) und Jettingen II (3:1) an die Tabellenspitze der Kreisliga. Die U-13 der Lechrain Volleys trat mit drei Teams beim Saisonauftakt in Karlsfeld an, diese belegten in einem Feld von 22 Mannschaften die Plätze 2, 8 und 11. (AZ)