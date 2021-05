Unterallgäu

Corona: „Im Unterallgäu scheint’s gar nicht mehr aufzuhören“

Plus Landrat Alex Eder spricht vor Bürgermeistern über die aktuelle Corona-Lage im Unterallgäu, einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim und darüber, warum die Lage auf den Intensivstationen so angespannt ist.

Von Sandra Baumberger

Während in den Nachbarlandkreisen und auch deutschlandweit die Inzidenzen teils rasant sinken, ist die Zahl im Unterallgäu erneut auf über 200 gestiegen. Sie lag am Donnerstag bei 214,7. „Irgendwie scheint’s im Unterallgäu gar nicht mehr aufzuhören“, sagte Landrat Alex Eder denn auch am Donnerstag in der Bürgermeisterdienstbesprechung. Gleichzeitig warnte er aber auch davor, die Zahlen überzubewerten.

