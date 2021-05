Bad Wörishofen

03.05.2021

Mit Kneipp gegen Long Covid: Holetschek über Therapie-Möglichkeit

Flüssigkeit dort, wo sie nicht hingehört: So sieht die Lunge eines Covid-19-Patienten aus.

Plus Gesundheitsminister Klaus Holetschek rechnet damit, dass zehn Prozent der Corona-Erkrankten an Langzeitfolgen leiden. In Bad Wörishofen spricht er über Hilfe für Betroffene.

Von Markus Heinrich

Mit Kneipp gegen Long Covid: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek findet, dass Kneipp bei der Behandlung der Folgeerscheinungen einer Corona-Infektion „eine sehr große Rolle spielen kann.“

