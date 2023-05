Ein sattelfestes Talent

Plus Station vier auf seiner Tour durch die Unterallgäuer Sportvereine führt Benjamin Adelwarth nach Babenhausen. Beim Reitverein hat der BLSV-Kreisvorsitzende prominente Begleitung.

Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes macht eine Tour zu 44 Sportarten. Unsere Redaktion begleitet Benjamin Adelwarth dabei. Nun war Station vier an der Reihe: der Reitverein Babenhausen.

Benjamin Adelwarth ist kein ängstlicher Mensch. Als in der Babenhausener Reithalle die für ihn gesattelte 13-jährige Stute Emilia vor ihm steht, kann er dennoch eine leichte Nervosität nicht verbergen. Mit ruhigen Worten nimmt Reitlehrerin Annegret Micheler ihrem Gast jedoch die Anspannung.