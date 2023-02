Kegeln

vor 34 Min.

Alle Neune: Der BLSV-Kreisvorsitzender Benjamin Adelwarth kegelt

Plus Die zweite Station auf seiner "Ich-probiere-alle-Sportarten-aus"-Tournee führt den BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth zu den Keglern nach Fellheim.

Die zweite Station seiner Tour durch 44 Sportarten führt den BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth in die Illertal-Halle nach Fellheim. Es geht zum Kegeln. Kegeln? Da denkt man doch eher an einen geselligen Freizeitausgleich mit Freunden und nicht wirklich an Sport? Tatsächlich aber besucht Adelwarth den Sportkegelclub 78 Fellheim, einen von noch drei Kegelsportvereinen im Sportkreis Memmingen-Unterallgäu, die es laut Adelwarth in seinem Sportkreis noch gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

