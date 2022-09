Wiedergeltingen feiert einen Deutschen Meister

Plus Sebastian Kugelmann ist einer der besten Luftpistolenschützen der Region. Nun hat er sich sogar selbst übertroffen.

Es dauerte lange, ehe er es Schwarz auf Weiß hatte: „Es gab in der ganzen Halle keine Übersicht, wo man sehen konnte, wo man stand“, erzählt Sebastian Kugelmann. Erst ein Trainer, der einen Rundgang durch den Schießstand machte, um zu sehen, wie seine Schützlinge abschnitten, stellte kurz und knapp fest: „372 – Glückwunsch zum ersten Platz.“