Bleiben die Sintschikin-Praxen erhalten? So äußert sich die KVB

Die Elklinik MVZ GmbH, die hinter den Praxen des Elchinger Hausarztes Konstantin Sintschikin steht, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Ein vorläufiger Insolvenzantrag wurde gestellt. Auch wenn die vorläufige Insolvenzverwalterin sagte, die ärztliche Versorgung sei derzeit kein Thema. Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb (Freie Wähler) macht sich große Sorgen. Denn: Drei von insgesamt vier Arztpraxen in der Gemeinde gehören dem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) von Konstantin Sintschikin an. Eisenkolb befürchtet Probleme aufgrund von Regelungen für kassenärztliche Zulassungen. Berechtigterweise? Die dafür zuständige Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) antwortet nun auf Fragen unserer Redaktion:

