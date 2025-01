Mann verletzt fünf Polizisten mit Tritten

Kurz nach Mitternacht haben Passanten in Neu-Ulm in der Nähe des Dietrich Theaters die Polizei gerufen. Die Zeuginnen und Zeugen hätten einen Mann beobachtet, der offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand wild um sich geschlagen und mehrfach versucht habe, wahllos auf andere Fußgängerinnen und Fußgänger loszugehen. Details zu dem Vorfall veröffentlichte die Polizei in einem Bericht.

Mann greift mehrere Polizisten in Neu-Ulm mit Tritten an

Demnach habe sich der 32-Jährige Familienvater zunächst auch kooperativ gezeigt, als die Einsatzkräfte am Dietrich Theater eintrafen. Kurz darauf sei er jedoch wieder in einen psychischen Ausnahmezustand gefallen und habe die Beamtinnen und Beamten gezielt mit Tritten attackiert.

Der massive Widerstand des 32-Jährigen konnte den Angaben der Polizei zufolge nur mithilfe der Besatzungen mehrerer zusätzlicher Streifenwagen gebrochen werden. Bei dem Einsatz seien fünf Beamtinnen und Beamte leicht verletzt worden. Drei hätten wegen des Angriffs ihren Dienst nicht weiter fortsetzen können.

32-Jähriger war stark alkoholisiert und befand sich in einem Ausnahmezustand

Auch der 32-Jährige sei leicht verletzt worden, habe das Krankenhaus aber sofort wieder verlassen können und sei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Laut Polizei sei der Mann stark alkoholisiert gewesen mit einem Wert von rund zwei Promille. Passanten wurden nicht verletzt. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls um Auskunft.