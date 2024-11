Beschädigte Dreifachturnhalle wird viel später fertig – so erfolgt die Sanierung

Es ist ein Thema, um das es in Senden auch weiterhin nicht ruhig wird: Die neue Dreifachturnhalle am Schulzentrum sorgte schon vor ihrem Bau für Kontroversen und auch aktuell reißen die Debatten nicht ab. Beim Juni-Hochwasser ist der Neubau durch den Dauerregen beschädigt worden. Schnell war klar, dass die Halle dieses Jahr nicht mehr fertig werden kann. Seit gut fünf Monaten ist die ausführende Baufirma Müllerblaustein nun damit beschäftigt, zu ermitteln, was alles repariert werden muss. Und vor allem: Wie sie die Schäden schnellstmöglich beseitigen kann.

