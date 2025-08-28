Icon Menü
Sigrid Heck war die „Schnaddergosch" beim Sendener Fasching

Senden

Sigrid Heck war die „Schnaddergosch“ beim Sendener Fasching

Ihr Humor in der Bütt war messerscharf – aber niemals verletzend. Damit eroberte Sigrid Heck die Sympathien der Sendener. Wie sie auf diese Zeit zurückblickt.
Von Thomas Vogel
    • |
    • |
    • |
    Erzählen tut sie weiterhin für ihr Leben gerne, nur längst schon nicht mehr auf der Bütt. Als „Marktfrau von Senden" schraubte Sigrid Heck einst den Humor-Level der Stadt gehörig nach oben.
    Erzählen tut sie weiterhin für ihr Leben gerne, nur längst schon nicht mehr auf der Bütt. Als „Marktfrau von Senden“ schraubte Sigrid Heck einst den Humor-Level der Stadt gehörig nach oben. Foto: Thomas Vogel

    Was macht eigentlich Sigrid Heck? Beim Festakt zur 50-Jahr-Feier der Stadterhebung Sendens war sie neben Hermann Kröniger, Josef Ölberger und Siegfried Schnürle eines der vier „Urgesteine“ der Stadt, die zum Talk auf die Bühne gebeten wurden. Wir haben uns mit der Legende des Sendener Saal-Faschings auf einen Plausch in ihrem Garten getroffen.

    Bei sommerlichen Temperaturen über Fasching reden? Auch nicht sonderbarer, als bei üppiger Weihnachtsdeko an Büttenreden tüfteln, so wie Sigrid Heck es jahrelang praktizierte. Zwischen der besinnlichen und der tollen Zeit liegt nun mal eine nur knappe Frist, und soll ein Saal zum Toben gebracht werden, müssen die Formulierungen schlichtweg sitzen.

