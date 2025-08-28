Sigrid Heck war die „Schnaddergosch“ beim Sendener Fasching

Was macht eigentlich Sigrid Heck? Beim Festakt zur 50-Jahr-Feier der Stadterhebung Sendens war sie neben Hermann Kröniger, Josef Ölberger und Siegfried Schnürle eines der vier „Urgesteine“ der Stadt, die zum Talk auf die Bühne gebeten wurden. Wir haben uns mit der Legende des Sendener Saal-Faschings auf einen Plausch in ihrem Garten getroffen.



Bei sommerlichen Temperaturen über Fasching reden? Auch nicht sonderbarer, als bei üppiger Weihnachtsdeko an Büttenreden tüfteln, so wie Sigrid Heck es jahrelang praktizierte. Zwischen der besinnlichen und der tollen Zeit liegt nun mal eine nur knappe Frist, und soll ein Saal zum Toben gebracht werden, müssen die Formulierungen schlichtweg sitzen.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89250 Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bütt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis