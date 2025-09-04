Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Hermann Kröniger über Sendens Handelsaufstieg und seine Einflussnahme im Rathaus

Senden

Er begleitete Sendens Aufstieg zum Handelszentrum

Was macht eigentlich Hermann Kröniger? Er ist eines der „Urgesteine“ der Stadt und prägte Senden mit. Wir haben uns mit ihm auf einen Plausch getroffen.
Von Thomas Vogel
    • |
    • |
    • |
    Er war bis 2004 für liegenschaftliche Angelegenheiten in Senden zuständig. Über Hermann Krönigers Schreibtisch lief somit der Aufstieg der Stadt zum Handelszentrum.
    Er war bis 2004 für liegenschaftliche Angelegenheiten in Senden zuständig. Über Hermann Krönigers Schreibtisch lief somit der Aufstieg der Stadt zum Handelszentrum. Foto: Thomas Vogel

    Beim Festakt zur 50-Jahrfeier der Stadterhebung war er neben Sigrid Heck, Josel Ölberger und Siegfried Schnürle einer der vier „Urgesteine“, die zum Talk auf die Bühne gebeten wurden. Hermann Krönigers Alleinstellungsmerkmal in der Runde war, dass er die rasante bauliche Entwicklung der Stadt ab den frühen 1970ern Jahren stark mitgeprägt hatte. „Ich kam dazu, wenn die Bebauungspläne fertig waren“, grenzt er seinen Beritt ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden