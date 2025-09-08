Icon Menü
Spielzeiteröffnung am Theater Ulm: Wie startet das Haus nach dem Brand in die neue Saison?

Ulm

Spielzeiteröffnung am Theater Ulm: Wie startet das Haus nach dem Brand in die neue Saison?

Der Großbrand im Fundus und den Probebühnen des Ulmer Theaters ist zur Eröffnung der neuen Spielzeit noch immer präsent. Die Vorfreude auf die ersten Premieren der Spielzeit steigt aber.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Die Sommerpause am Theater Ulm ist nun offiziell vorbei: Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt, Kulturbürgermeisterin Iris Mann und Intendant Kay Metzger bei der Spielzeiteröffnung 2025/26.
    Die Sommerpause am Theater Ulm ist nun offiziell vorbei: Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt, Kulturbürgermeisterin Iris Mann und Intendant Kay Metzger bei der Spielzeiteröffnung 2025/26. Foto: Dagmar Hub

    Kay Metzgers letzte Spielzeit am Theater Ulm startet unter einem Zitat aus Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ als Motto. Mit dieser Oper wird sich Metzger im Juni vom Theater Ulm verabschieden. Die Spielzeit „Ob Licht und Lust oder Nacht und Tod“ steht unter dem Eindruck des in der Nacht zum 25. Juni wohl durch Brandstiftung verursachten Feuers in der Paketposthalle, bei dem der Fundus aus rund 30.000 Kostümen und viele Requisiten zerstört wurden.

