Spielzeiteröffnung am Theater Ulm: Wie startet das Haus nach dem Brand in die neue Saison?

Kay Metzgers letzte Spielzeit am Theater Ulm startet unter einem Zitat aus Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ als Motto. Mit dieser Oper wird sich Metzger im Juni vom Theater Ulm verabschieden. Die Spielzeit „Ob Licht und Lust oder Nacht und Tod“ steht unter dem Eindruck des in der Nacht zum 25. Juni wohl durch Brandstiftung verursachten Feuers in der Paketposthalle, bei dem der Fundus aus rund 30.000 Kostümen und viele Requisiten zerstört wurden.
Ulm
