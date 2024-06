Johannes Paul ist Sportstar im Mai

Ein erneut starker Endspurt sichert dem TSB Buch den vierten Monatssieg. Ein kleines Stück weit ist das auch der erste für die SGM Aufheim/Holzschwang.

Johannes Paul ist nach Harry Haug, Timo Leitner und Manuel Schrapp der bereits vierte Monatssieger aus den Reihen des TSV Buch bei den Sportstar-Wahlen unserer Zeitung und er ist der zweite in Folge, den der Kultklub aus dem Rothtal stellt. Ein kleines Stück weit ist Johannes Paul aber auch der erste Sportstar der SGM Aufheim/Holzschwang. Beim Bezirksligisten tritt er bekanntlich zur kommenden Saison die Nachfolge von Trainer Andi Spann an.

Nominiert und gewählt wurde er aber in erster Linie noch für seine Verdienste um den TSV Buch. Er steht stellvertretend für die Fans des Landesligisten. Die haben das Halbfinale im württembergischen Verbandspokal gegen den VfR Aalen zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht – und dadurch ihren Platz in den Geschichtsbüchern des Turn- und Sportvereins sicher. Paul und seine Mitstreiter haben zwei Wochen lang an der umfangreichen Tribünenchoreografie fürs Felsenstadion gebastelt und während des Spiels lautstark für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Das ist alles andere als selbstverständlich für einen Sechstligisten und dafür wurde Paul von den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung zum Sportstar des Monats Mai gewählt.

Beim TSV Buch hat man dabei auf eine bereits im April bewährte Taktik gesetzt. Damals hatte sich Manuel Schrapp auf den letzten Drücker den Monatssieg gesichert. Auch im Mai führte am späten Sonntagnachmittag – also wenige Stunden vor dem Ende der Abstimmung noch Nico Stimpfle mit etwa 200 Stimmen Vorsprung. Aber dann folgte der unwiderstehliche Endspurt des TSV Buch: Am Ende lag Johannes Paul mit 2031 Stimmen und damit 50 Prozent nicht allzu weit, aber doch eindeutig vor Stimpfle (1754/44 Prozent). Der Sportkegler aus Jedesheim war für seinen Titelgewinn bei den schwäbischen Meisterschaften nominiert worden. Keine Rolle spielten bei der Abstimmung Fußballer Patrick Baur vom SV Egg (120 Stimmen), Erna Schmidt, die über Jahrzehnte die Trikots der Vöhringer Handballer gewaschen, gebügelt und geflickt hat (84) und Thomas Wörle, Trainer des Zweitliga-Aufsteigers SSV Ulm 1846 Fußball (36). Profis haben es einfach immer schwer bei den Sportstar-Wahlen.

Insgesamt wurden während der einwöchigen Abstimmung genau 4025 Stimmen abgegeben. Wenn auch Sie einen Sportler oder eine Sportlerin kennen, die es verdient hat, nominiert zu werden, dann schreiben Sie uns gerne an: sport@nuz.de.