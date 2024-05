Fußball

16:22 Uhr

Ulm feiert sein Fußball-Märchen: Spatzen steigen in die 2. Bundesliga auf

Plus Erst vor einem Jahr ist der SSV Ulm 1846 Fußball in die 3. Liga aufgestiegen. Jetzt führt der Weg direkt weiter in die 2. Bundesliga – als Meister.

Von Stephan Schöttl

Für Holger Betz war es ein besonderer Moment. Ein weiterer in seiner langen Profi-Laufbahn, die ausschließlich beim SSV Ulm 1846 Fußball stattgefunden hat. Der 45-Jährige stand früher bei den Spatzen von der Oberliga bis zur Bundesliga im Tor – und erlebte als Spieler auch den gesamten Weg wieder zurück. Mit drei Insolvenzen. Inzwischen ist er als Torwarttrainer bei dem Verein tätig, dem er immer die Treue hielt. Und so hatte auch Betz seinen Teil zum Fußball-Märchen von der Donau beigetragen. Die Ulmer feierten am Samstag nicht nur den vorzeitigen Aufstieg in die 2. Bundesliga, sondern nach der zeitgleichen Niederlage des Konkurrenten aus Regensburg (1:3 in Freiburg) auch die Drittliga-Meisterschaft. Dabei waren sie im Sommer 2023 mit ganz anderen Maßgaben in die Saison gestartet.

Der Klassenerhalt war das eigentliche Ziel, 45 Punkte die Vorgabe dazu. Die hatte die Mannschaft um Trainer Thomas Wörle schon kurz nach der Winterpause auf der Habenseite. „Man sieht, was eine Truppe innerhalb eines Jahres alles leisten kann. Dass es schon am 36. Spieltag geklappt hat, ist umso schöner. Wahnsinn, was wir in und um Ulm wieder für eine Euphorie entfacht haben. Was wir hier und jetzt genießen dürfen, ist das Ergebnis langer und harter Arbeit“, meinte Betz.

