06.05.2024

Dank Manuel Schrapp: De TSV Buch feiert das Sportstar-Triple

Plus Nach Harry Haug und Timo Leitner holt Manuel Schrapp einen Monatssieg. Er ist ebenso lange beim Kultklub wie sein Trainer – und er will nie wieder weg.

Von Pit Meier

Als Denkmal des TSV Buch gilt Harry Haug. Der „Rehhagel des Rothtals“ geht demnächst in sein 16. Jahr als Trainer des Fußball-Landesligisten. Aber es gibt einen Spieler, der ist ebenso lange dabei: Manuel Schrapp kam zusammen mit Haug und er stellt augenzwinkernd fest: „Ich habe als aktiver Spieler keinen anderen Trainer erlebt und wir verstehen uns immer noch gut.“ Zum Sportstar des Monats April wurde der 33-jährige Angreifer zwar von den Lesern und Leserinnen unserer Zeitung in erster Linie für sein Tor zum 2:1-Sieg gegen Türkspor Neckarsulm gewählt, mit dem der TSV Buch sensationell das Halbfinale im WFV-Pokal erreichte. Aber bei der Abstimmung hat sicher auch Schrapps Treue zu einem Verein eine Rolle gespielt, der von einem anderen Fußballer einmal bezeichnet wurde als „der FC Sankt Pauli im Bezirk“. Tatsächlich ist Schrapp nach Haug selbst und seinem Sturmpartner Timo Leitner schon der dritte Bucher, der zum Sportstar des Monats gewählt wurde.

Manuel Schrapp vom TSV Buch ist Sportstar-Sieger im April

Diesem Verein wird er auch treu bleiben – der Mann, der derzeit noch in Babenhausen wohnt und derzeit in Buch ein Haus baut. Wenn Manuel Schrapp über den Kultklub aus dem Rothtal redet, dann gerät er ins Schwärmen: „Bei uns werden alle Spieler gleich behandelt und trotzdem sind wir seit vielen Jahren erfolgreich. Monetäre Aspekte spielen keine große Rolle, so etwas gibt es ja mittlerweile auch in der Bezirksliga und den Kreisligen nicht mehr so oft.“

