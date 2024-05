Handball

vor 34 Min.

Gewaschen, gebügelt, geflickt: Für die Handballer scheut sie keine Mühen

Plus Zwei Jahrzehnte lang hat sich Erna Schmidt liebevoll um die Trikots der Vöhringer Handballer gekümmert. Jetzt wurde die 84-Jährige gebührend verabschiedet.

Von Roland Furthmair

„Einmal muss ein Schlussstrich gezogen werden und ein neuer Alltag beginnt, ob im Leben oder im Ehrenamt.“ Die Vöhringerin Erna Schmidt bringt es treffend auf den Punkt. Bei der immer noch geistig und körperlich beneidenswert fitten 84-Jährigen ist der Entschluss gereift für den neuen Lebensabschnitt: Ohne Ehrenamt und eigenes Haus will sie es fortan ruhiger angehen lassen. „Es waren unvergessliche Jahre mit den netten, jungen Handballern vom SC Vöhringen, deren unzählige Trikotsätze in all den Jahren anfangs noch auf unserer Wäscheleine gehangen sind“, erzählt sie.

Dass die Kleidungsstücke gewaschen, gebügelt, geflickt und für die jeweiligen Mannschaften sortiert bis zum Wochenende fein säuberlich abholbereit zur Verfügung standen, war für die rüstige Seniorin selbstverständlich. Das gemeinsam mit Ehemann Max erbaute Eigenheim wurde nun an ihren Enkel übergeben, auf die kleine Wohnung im Betreuten Wohnen freut sie sich, „denn der Weg in den Sportpark zu den Heimspielen ist ja auch nicht viel weiter“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen