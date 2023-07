Klimaaktivisten hissen Protestbanner auf Baustelle am Ulmer Eichenwald

Am Ulmer Eselsberg soll ein Waldstück für den Bau einer Klinik gerodet werden. Dagegen demonstrierten in der Nacht erneut Klimaschützer.

Die Geschichte um das Bauprojekt des Ulmer Klinikums am Eselsberg hat ein weiteres Kapitel: Aktivistinnen und Aktivisten des Augsburger Klimacamps hissten in der Nacht zum Freitag nach eigenen Angaben gegen 4 Uhr im Rahmen einer nicht angekündigten und nicht angemeldeten Protestaktion ein großes Banner an einem Kran auf der Baustelle in 45 Metern Höhe. Eine Bestätigung der Aktion durch die Polizei steht noch aus.

Im Januar besetzten Klimaaktivisten in Ulm Bäume, um eine Rodung zu verhindern

Die Aktivisten wollen damit gegen die Baustelle und die damit verbundene Rodung des Eichenwalds demonstrieren. Im Januar hatten Demonstranten dort Bäume besetzt, um eine Rodung zu verhindern. Die Polizei räumte das Gebiet damals. "Bereits versiegelte Flächen sollten entsiegelt werden, um auf natürliche Weise gegen Überschwemmungen und Hitzewellen vorzusorgen. Dass für Bauprojekte dagegen Wald- oder Grünflächen versiegelt werden, sollte die absolute Ausnahme bleiben", heißt es in einer nächtlichen Mitteilung der Aktivisten an die Presse.

Klimaaktivisten am Eichenwald verweisen auf schwere Unwetter in der Region

Hinsichtlich der Folgen für das Klima verwiesen sie auf das Unwetter in Ulm am 12. Juli. Damals richteten Sturm und Regen in Ulm Schäden an. Die Aktivisten sehen die Klimaerwärmung als eine Ursache für solche schweren Unwetter.

Die Aktion könnte als Hausfriedensbruch gewertet werden, heißt es in der Mitteilung: "Dass die Aktion daher mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden könnte, nehmen die Aktivist*innen in Kauf." (AZ)

