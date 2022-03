Protest gegen Rodung an der Uniklinik Ulm: Klimaschützer feiern Etappensieg

Plus Ein erster Etappensieg für die Klimaschützer auf dem Ulmer Eselsberg: Weil die Rodungssaison endet, kommen vorläufig keine Kettensägen zu Einsatz. Die Vorwürfe bleiben.

Es ist geschafft. Als einen "großen Erfolg" wertet die 19-jährige Charlie Kiehne, dass mit Beginn des März das Stückchen Wald an der Uni Süd gerettet wurde. Vorläufig. Die Rodung des Eichenwalds, den die Uniklinik Ulm für den Bau eines Bettenhauses abholzen will, ist durch das Ende der Rodungssaison erstmal ausgesetzt.