Der Windelsack in Neuburg-Schrobenhausen wird nicht mehr unterstützt

Die Pflege von Menschen über 60 spielt auch in Neuburg- Schrobenhausen eine immer größere Rolle. Doch geeignetes Personal ist Mangelware.

Plus In Neuburg-Schrobenhausen soll es künftig ein besseres Angebot für die Wohnberatung geben. Warum sich der Gesundheits- und Sozialausschuss des Landkreises dafür entschieden hat.

Von Anna Hecker

Wie geht es weiter mit dem Windelsack in Neuburg? Diese Frage führte in der jüngsten Sitzung des Gesundheits- und Sozialausschusses des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen zu einer regen Diskussion. Bevor die Windelentsorgung Thema war, ging es aber zunächst um das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und die Frage, welche Herausforderungen bei der medizinischen Versorgung in Zukunft bewältigt werden müssen.