Neuburg-Schrobenhausen

10:30 Uhr

Ein Fonds für Verhütungsmittel: Neuburg-Schrobenhausen unterstützt seine Bürger

Plus Der Gesundheits- und Sozialausschuss spricht sich für einen Familienplanungsfonds im Landkreis-Schrobenhausen aus. Wer dadurch einen Zuschuss für Verhütungsmittel bekommen kann.

Von Anna Hecker

Familienplanung ist ein Menschenrecht – dieser Beschluss gilt in Deutschland seit 1994. Doch gerade beim Thema Verhütung stoßen viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen, immerhin sind die meisten Kosten vom Nutzer selbst zu tragen. Damit auch einkommensschwache Landkreisbürger aus Neuburg-Schrobenhausen ihr Recht auf die Familienplanung wahrnehmen können, soll nun ein Familienplanungsfonds eingeführt werden. Das beschloss der Gesundheits- und Sozialausschuss in der Sitzung am Donnerstagnachmittag.

Themen folgen