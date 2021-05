Essen zum Mitnehmen: In Neuburg gibt es wieder einen "Hofgarten to go"

In Neuburg gibt es wieder einen "Hofgarten to go". Das erwartet die Besucher.

Vor genau einem Jahr war es der erste vorsichtige Versuch nach der coronabedingten Zwangspause und gleich zur Premiere ein Erfolg. Das Projekt „Hofgarten to go“ wurde zur Premiere am Pfingstwochenende 2020 gut angenommen und war damit ein kleiner Lichtblick für die beteiligten Neuburger Schaustellerfamilien. Da auch heuer an Pfingsten noch keine Normalität eingekehrt ist, gibt es an zwei verlängerten Wochenenden eine Wiederholung. Von 21. bis 24. Mai und von 27. bis 30. Mai bieten heimische Schausteller unterschiedliche Schmankerl im innerstädtischen Hofgarten, teilt die Stadt Neuburg mit.

Neuburg: Das erwartet Besucher beim "Hofgarten to go"

Wie der Name „Hofgarten to go“ schon verrät, sind die facettenreichen Speisenangebote für die Mitnahme gedacht. Der Verzehr vor Ort ist aufgrund der staatlichen Vorgaben leider nicht möglich. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften, Abstandsregeln sowie die FFP2-Maskenpflicht beim Kaufvorgang.

„Aufgrund der jahrelangen engen Zusammenarbeit und Freundschaft mit den heimischen Schaustellern, bin ich den Familien sehr verbunden und weiß, wie verheerend die Situation seit mehr als einem Jahr ist“, erklärt OB Dr. Bernhard Gmehling und ergänzt: „Der Hofgarten to go kam letztes Jahr mehrfach sehr gut an, weshalb wir die kostenlose Plattform gerne nochmal bieten. Es ist wahrlich kein Ersatz für die regulären Feste, aber es ist zumindest eine machbare Alternative. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Ende der Pandemie ankommen, in der zweiten Jahreshälfte zu unserem gewohnten Leben weitgehend zurückkehren und dann auch die Schausteller wieder ihren Geschäften nachgehen können.“

In Neuburg gibt es wieder einen "Hofgarten to go"

Ein Besuch des „Hofgarten to go“ lohnt sich laut Stadt allemal, locken doch kulinarische Angebote wie Steaksemmel, Bratwürstel, Rahmfladen, Süßwaren aller Art sowie Crepes und Softeis. Los geht`s diesmal am Freitag, 21. Mai bis einschließlich Pfingstmontag, 24. Mai und dann nochmal von Donnerstag, 27. Mai bis einschließlich Sonntag, 30. Mai. Die Stände haben täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. (nr)

