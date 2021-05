Weichering

17.05.2021

Millionenprojekt und 400 Arbeitsplätze: Post baut riesiges Paketzentrum in Weichering

Im Paketzentrum in Weichering sollen ab 2025 Päckchen und Pakete angenommen, sortiert und weiter verteilt werden. Unsere Aufnahme zeigt ein Bild vom Paketzentrum in Augsburg.

Plus Die Deutsche Post DHL investiert in ein dreistelliges Millionenprojekt zwischen Maxweiler und Weichering. Auf 15,5 Hektar entstehen auch rund 400 Arbeitsplätze. Für Gemeinde und Landkreis zahlt es sich gleichermaßen aus.

Von Manfred Rinke

Der Online-Handel boomt und seit Corona noch viel mehr. Der Entwicklung stetig steigender Paketmengen trägt die Deutsche Post DHL kontinuierlich Rechnung. Nun investiert der Konzern einen dreistelligen Millionenbetrag in der Gemeinde Weichering. Dort wird zwischen dem östlichsten Neuburger Stadtteil Maxweiler und der Muna-Siedlung vor Weichering auf noch landwirtschaftlich genutzter Flur ein riesiges Paketzentrum errichtet. Es wird Nummer 37 der Deutschen Post DHL Group in Deutschland werden, sieben davon gibt es aktuell in Bayern.

Themen folgen