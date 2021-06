Neuburger Donauauen: Preisverleihung verschoben

Plus Dieter Graf von Brühl und Maja Gräfin Du Moulin stiften Preise für die Öko-Projekte. Doch die Verleihung in Neuburg wird pandemiebedingt verschoben. Die Preisträger werden trotzdem benannt.

Die Stiftung „Naturerbe Donau“ widmet sich dem Schutz der Auwälder und dem Artenreichtum am Fluss. „Und der Blick richtet sich auf die ganze Donau von der Quelle bis zur Mündung“, darauf legen die Gründer Dr. Maja Gräfin Du Moulin und Dieter Graf von Brühl Wert.