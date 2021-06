Elisa eröffnet einen ambulanten Kinderhospizdienst

Plus Der Neuburger Verein Elisa generiert mit einem eigenen Lehrgang neun ehrenamtliche Familienbegleiter und eröffnet einen ambulanten Kinderhospizdienst. Er ist einzigartig in der Region.

Mit die größte Ausnahmesituation, die eine Familie erleben kann, ist die Behinderung oder eine schwere Krankheit ihres Kindes. Familien leben dann häufig ein Leben weit weg von Normalität. Die Eltern und auch die Geschwister brauchen Unterstützung jenseits von finanzieller Hilfe. Sie brauchen Kraft, Mut, suchen Trost und Hilfe. Sie gehen nicht selten einen schweren Weg. Und auf diesem Weg unterstützt der Neuburger Verein für Familiennachsorge Elisa nicht nur die kleinen Patienten, sondern auch deren Eltern und Geschwister. Nach personellen Engpässen vor drei Jahren reifte in Elisa-Geschäftsführerin Nadine Dier die Idee, in einem hauseigenen Lehrgang ehrenamtliche Familienbegleiter auszubilden.