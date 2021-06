Nachbarschaftsstreit in Pfaffenhofen mit Folgen

Ein 52 Jahre alter Mann geriet sich mit seinem Nachbarn in die Haare. Deutlich alkoholisiert bekamen auch die Polizeibeamten seine Aggression zu spüren. Das hörte am Morgen des folgenden Tages nicht auf.

Zwei Wohnungsnachbarn in der Ingolstädter Straße in Pfaffenhofen gerieten Freitagabend in Streit, wobei der 52-jährige den 32-jährigen am Hals leicht würgte. Doch damit nicht genug.

Denn als wenig später zwei Streifenbesatzungen eintrafen, wurden diese sofort von dem deutlich alkoholisierten Mann beleidigt und bespuckt. Als er anschließend nochmal auf seinen Kontrahenten losgehen wollte, musste er von insgesamt vier Beamten gebändigt werden, da sich seine Aggressionen auch gegen sie richtete. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen, zeigte sich aber auch am Morgen des nächsten Tages immer noch uneinsichtig.

Denn er beleidigte weiterhin permanent alle anwesenden Beamten, wurde nochmals handgreiflich gegen sie und drohte damit, nach seiner Entlassung seinen Nachbarn umzubringen. Der renitente Mann wurde schließlich aufgrund Fremdgefährlichkeit in eine Klinik eingewiesen.

