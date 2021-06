Neuburg

Aus dem Bankhaus am Neuburger Schrannenplatz wird ein Ärztehaus

Nach knapp sieben Jahren vergeblicher Planung wird der Gebäudekomplex der VR Bank Neuburg-Rain am Neuburger Schrannenplatz endlich entwickelt.

Von Manfred Rinke

Das leer stehende Gebäudeensemble der VR Bank Neuburg-Rain am Schrannenplatz ist längst keine Werbung mehr für das Zentrum der Neuburger Innenstadt. Doch das Bild wird sich in absehbarer Zeit ändern. Denn im vierten Anlauf ist endlich die Lösung für den Komplex gefunden. Aus dem Hauptgebäude, dem einstigen Bankhaus, wird ein Ärztehaus.

