Protest gegen Paketzentrum Weichering: Polizei schreitet ein

Plus Am Sonntag löst die Polizei eine unerlaubte Versammlung in Weichering auf. Neue Kundgebung gegen das Vorhaben der Deutschen Post sind am 30. Mai geplant. Für Naturschutzverbände ist der Standort „völlig inakzeptabel“.

Von Claudia Stegmann und Manfred Rinke

Am vergangenen Pfingstsonntag hat die Polizei in Weichering eine von Bürgern geplante Versammlung aufgelöst. Etwa 20 Personen hatten sich zwischen Weichering und Maxweiler auf dem Parkplatz beim Munitionsdepot getroffen, um sich gegen das geplante Paketzentrum der Deutschen Post auszusprechen. Dazu kam es allerdings nicht: Noch bevor die Versammlung beginnen konnte, schickte die Polizei die Teilnehmer wieder nach Hause.

