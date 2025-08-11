Icon Menü
Einlassstopp beim Kamrad-Konzert in Neuburg: Warum war bei 9000 Personen Schluss?

Neuburg

Kamrad-Konzert in Neuburg: Warum maximal 9000 Personen auf den Volksfestplatz durften

Der Andrang beim Open-Air-Konzert zum Finale der BR-Radltour war so groß, dass die Veranstalter den Zugang für Stunden sperren mussten. Wir erklären, warum das so war.
Von Barbara Wild und Florian Lang
    Popstar Kamrad beim Abschluss der BR-Radltour 2025 in Neuburg: Der Andrang war so groß, dass der Zugang zum Festivalgelände gesperrt werden musste.
    Popstar Kamrad beim Abschluss der BR-Radltour 2025 in Neuburg: Der Andrang war so groß, dass der Zugang zum Festivalgelände gesperrt werden musste. Foto: Germaine Nassal

    Es sollte ein Event mit Strahlkraft werden - und auch drei Tage später ist man sich in Neuburg sicher: Das hat funktioniert. Die BR-Radltour begeisterte Zuschauer vor Ort und die Teilnehmer mit einem emotionalen Doppel-Event. Nach dem euphorischen und lautstarken Empfang nach der Schlussetappe am Karlsplatz feierten Tausende am Volksfestplatz. Doch leider konnte nicht jeder, der es wollte, Teil der Party sein. Die Neuburger Rundschau erklärt, warum beim Festival bereits gegen 20.30 keiner mehr reinkam.

