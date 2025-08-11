Kamrad-Konzert in Neuburg: Warum maximal 9000 Personen auf den Volksfestplatz durften

Es sollte ein Event mit Strahlkraft werden - und auch drei Tage später ist man sich in Neuburg sicher: Das hat funktioniert. Die BR-Radltour begeisterte Zuschauer vor Ort und die Teilnehmer mit einem emotionalen Doppel-Event. Nach dem euphorischen und lautstarken Empfang nach der Schlussetappe am Karlsplatz feierten Tausende am Volksfestplatz. Doch leider konnte nicht jeder, der es wollte, Teil der Party sein. Die Neuburger Rundschau erklärt, warum beim Festival bereits gegen 20.30 keiner mehr reinkam.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volksfestplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis