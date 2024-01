Neuburg

26.01.2024

Ameos gliedert Klinik-Bereiche in Neuburg aus: Personal ist in Sorge

Am Ameos-Krankenhaus in Neuburg stehen Umstrukturierungen an. Verschiedene Bereiche werden ausgegliedert, um Kosten zu drücken.

Von Andreas Zidar

Beschäftigte am Neuburger Krankenhaus sind derzeit in Sorge. Betreiber Ameos gliedert diverse Bereiche in andere GmbHs aus, um die Kosten zu drücken. Die betroffenen Mitarbeitenden befürchten, dass sie künftig schlechter gestellt sind als jetzt, etwa bezüglich Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub oder Weihnachtsgeld. Jetzt äußert sich der Verantwortliche bei Ameos dazu und formuliert zwei große Versprechen.

Regionalgeschäftsführer Thomas Pfeifer bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass verschiedene Abteilungen des Neuburger Krankenhauses, die nicht dem Kernbereich, also der Pflege und der Medizin, angehören, ausgegliedert werden. Welche Sparten konkret betroffen sind, möchte Pfeifer zum aktuellen Zeitpunkt nicht nennen. Denkbar sind nach Informationen unserer Redaktion Küche, Verwaltung, Einkauf, Sterilisation und Haustechnik. Die Kräfte der Reinigung seien bereits unter dem vorherigen Klinik-Betreiber, der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg, ausgegliedert worden, betont Pfeifer.

