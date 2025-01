Neuburger Innenstadt: Drei Umzüge und ein Wechsel

Sie sieht wohl nie lange wirklich gleich aus: Die Neuburger Innenstadt verändert sich stets weiter. Natürlich gibt es da altbekannte Gesichter, welche die Kundinnen und Kunden teils seit Jahrzehnten mit Ware versorgen, doch bei anderen Läden steht seit Jahren ein Kommen und Gehen auf der Tagesordnung. So zeigt auch ein Blick auf die vergangenen Wochen, dass sich die Einkaufslandschaft in Neuburg wieder einmal ein Stück verändert hat. Bei diesen Läden gibt es Veränderungen:

Anime-Space

Vor rund zwei Jahren war diese Neueröffnung eine kleine Sensation in der Neuburger Innenstadt. Mit dem Anime-Space sollte eine neue Anlaufstelle für Kartensammler und Gamer geschaffen werden. Der Anime-Space öffnete 2022 in der Färberstraße, direkt neben Spielwaren Habermeyer. Als selbst erklärte Anime-Fans wollte dort ein junges Paar einen Raum schaffen, in dem nicht nur Pokémon-Karten und Co erworben werden können, sondern wo Kartensammler auch zum Tauschen zusammenkommen können.

Der Anime-Space in der Neuburger Färberstraße ist Geschichte. Dort ist bald das Tattoostudio der Ink-Lovers zu finden. Foto: Anna Hecker

Für alle Anime-Fans kommt nun die traurige Nachricht, dass die Tage des Ladens bereits gezählt sind. Der Anime-Space hat bereits geschlossen, Plakate im Schaufenster weisen darauf hin, dass dort demnächst ein Neuburger Tattoo-Studio seine neue Heimat finden wird. Die Ink-Lovers, welche bisher in der Sternstraße ihr Studio hatten, wagen sich nun zentraler in die Innenstadt und übernehmen den ehemaligen Anime-Space.

Madyna

Mit selbstgemachten Musvarianten, Datteln, Seifen und Ölen verwöhnt das Team von Madyna seit zwei Jahren seine Neuburger Kunden. Inhaber Hinaer Wolf hat sich in der Rosenstraße mit einem kleinen Laden einen Traum erfüllt. Die Produkte werden zum Großteil selbst hergestellt, als der Platz zu klein wurde, zog der Laden zwei Häuser weiter und vergrößerte sich. Doch mittlerweile stapeln sich auch dort die Pakete kistenweise im Lagerraum. „Wir entwickeln uns weiter und reagieren darauf auch mit unserem Standort“, sagt Wolf.

Das bedeutet, dass Madyna bald komplett aus der Innenstadt verschwindet. Das Geschäft mit den hochwertigen Spezialitäten hat sich laut Wolf längst auf den Online-Markt verlagert, Laufkundschaft gibt es eher weniger. Also will man künftig auf ein neues Konzept setzen. In der Nördlichen Grünauer Straße 43 wird man Madyna also ab Mitte März mit einer großen Lagerhalle finden. Dort werden die Waren dann hergestellt und über den Online-Handel versandt.

Wer dennoch lieber persönlich durch das Angebot schmökert, wird dazu auch in Zukunft Gelegenheit haben. Denn zusätzlich zur Lagerhalle soll eine Art Hofladen entstehen. Wenn die Inhaber anwesend sind, gibt es einen Verkauf, aber auch außerhalb der Produktionszeiten soll ein Selbstbedienungssystem das Einkaufen ermöglichen. „Die Leute wollen immer flexibler einkaufen, da ist es schön, wenn wir das bald anbieten können“, freut sich Wolf. Das in Neuburg besonders beliebte Schwarzkümmelöl bleibt also weiterhin online und vor Ort im Verkauf.

Elektrotechnik Segeth

In der Neuburger Innenstadt hatte sich Michael Segeth im Juli 2023 niedergelassen. Die ehemalige Bonita-Filiale in der Schmidstraße war die neue Heimat der Kreuter Elektrotechnik-Firma geworden. Die neue Filiale basierte auf einem Konzept, das bisher neu für die Neuburger Innenstadt war. Auf den 120 Quadratmetern Ladenfläche entsteht ein sogenannter „Info-Store“. Dort soll nichts im klassischen Sinne verkauft werden. Stattdessen sollten Kundinnen und Kunden zu den Themen Photovoltaik, Stromspeicherlösungen und E-Ladestationen informiert werden. Wer sich künftig bei der Elektrofirma Segeth Informationen holen will, muss allerdings bis nach Ingolstadt fahren. Denn wie die großen Plakate im Schaufenster verkünden, zieht der Store in den rund 20 Kilometer entfernten Westpark.

Mit auffälligen Plakaten macht die Elektrotechnik-Firma Michael Segeth darauf aufmerksam, dass sie mit ihrem Store in den Westpark nach Ingolstadt umgezogen ist. Foto: Anna Hecker

Next Stop Berlin

Gerade bei Döner-Läden gab es in Neuburg in den vergangenen Jahren oft einen fliegenden Wechsel. So wie in der Rosenstraße, in der sich in kürzester Zeit die Imbissbetreiber die Klinke in die Hand gaben. Asiatisches Essen folgte auf Currywurst, danach versuchte sich „Next Stop Berlin“ in dem kleinen Laden. Vor Kurzem dann erneut der Wechsel. Wer jetzt gegenüber von „Carmela - Gesund und Lecker“ einen Döner kaufen will, betritt den Laden unter dem Namen „Fusion Kebap“.

In dem ehemaligen Laden von „Next Stop Berlin" befindet sich jetzt der Dönerladen „Fusion Kebap". Foto: Anna Hecker