Urban Gardening in Neuburg: Neue Hochbeete für die Altstadt

In der Neuburger Altstadt stehen nun drei Hochbeete. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind eingeladen, gemeinschaftlich zu gärtnern und zu ernten.

Mit dem Angebot von öffentlichen Hochbeeten geht die Neuburger Innenstadt-Aufwertung von Stadt und Stadtmarketing in die vorerst finale Runde. Nach Straßendeko, Citydecks, Liegebänken, Neuburg-Schriftzug und mobilen Bäumen ist es das sechste Projekt zur Stärkung der zentralen Innenstadt, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Am Freitagvormittag positionierte die Stadtgärtnerei drei Hochbeete am sogenannten Bäckerbrunnen an der Herrenstraße in der Altstadt. Die Beete sind erstbepflanzt und stehen ab sofort dem unmittelbaren Wohnumfeld zur Verfügung.

„Bei dieser Aktion geht es uns darum, einer nachbarschaftlichen Gemeinschaft, die überwiegend ohne Garten auskommen muss, ein attraktives Angebot zu machen“, erklärt Bürgermeister Johann Habermeyer laut Mitteilung und ergänzt: „Mit den öffentlichen Hochbeeten schaffen wir einen Ort des Austausches und binden die Bürgerschaft aktiv in die Freiraumgestaltung mit ein. Jeder, der Lust am „Garteln“ hat und praktischerweise im direkten Umfeld des kleinen Platzes wohnt, ist herzlich eingeladen mitzumachen und natürlich auch mit zu ernten. Auch hier gilt – wir probieren das jetzt einfach mal aus.“

Neue Hochbeete für die Neuburg Altstadt

Das öffentlich sichtbare Gemeinschaftsprojekt hat laut Stadt sowohl ökologische als auch soziale Vorteile. So kommt mehr Natur und Biodiversität in den Straßenzug und es entsteht eine neue urbane Kultur des „Selbermachens“. Die jeweils zwei Quadratmeter großen Beete sind aus pulverbeschichtetem Edelstahl und verfügen über eine angenehme Arbeitshöhe von 90 Zentimetern.

Die Erstbepflanzung besteht aus Heilkräutern wie etwa Lavendel, Kamille oder Ringelblume sowie aus Küchen- und Gewürzkräutern wie Rosmarin, Schnittlauch, Oregano und Thymian. Darüber hinaus finden sich auch Paprika und Johannisbeeren. Während die Kräuter zum Großteil mehrjährig sind, müssen die Gemüsepflanzen jährlich ersetzt werden.

So funktionieren die neuen Hochbeete in Neuburg

„Die Idee ist, dass wir die Beete aufstellen und mit der Erstbepflanzung einen Startschuss geben“, erklärt die städtische Grünordnungsfachfrau Christine Rüd und ergänzt: „Ab sofort sind die Anwohnerinnen und Anwohner eingeladen, die Pflege und das Gießen zu übernehmen. Selbstverständlich kann dann auch für den eigenen Gebrauch in haushaltsüblicher Menge geerntet werden.“ Informiert wurde die angesprochene Nachbarschaft über Briefkasten-Wurfzettel.

Möglich wird die Aktion durch eine kräftige Förderung durch das EU-Förderprogramm „REACT-EU“, das Innenstadtimpulse in der Postcoronazeit geben soll. Die Stadt Neuburg hat laut Mitteilung ein ganzes Vorhabenbündel im Gesamtvolumen von 250.000 Euro eingereicht und darf sich über eine Förderquote von satten 90 Prozent freuen. (AZ)