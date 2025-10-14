Maria Stern: „Die Schwestern sind gegangen, aber der Geist bleibt“

Mit einem Gottesdienst und einer Feierstunde hat sich nun auch das Schulwerk der Diözese Augsburg von den Schwestern von Maria Stern verabschiedet. Weihbischof Florian Wörner und Nördlingens katholischer Stadtpfarrer Benjamin Beck gestalteten die Messe. Gäste waren Vertreter der Politik und der Schulfamilie, unter anderem Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, seine Vorgänger Alt-OB Hermann Faul und Alt-OB Paul Kling, Landrat Stefan Rößle, Thomas Möckel, ehemaliger Leiter der Realschule, und Dr. Timo Meister, der heute die Fachakademie leitet.

Das Datum für die Feier, der 13. Oktober, sei bewusst gewählt, so Weihbischof Wörner. Es ist der Gedenktag des Heiligen Simpert, des Schutzpatrons der Kinder und Jugendlichen, der im 9. Jahrhundert Bischof von Augsburg war. Mit diesem Gottesdienst verbinde sich der Dank an die Schwestern für alles, was sie bei ihrem Wirken in Nördlingen seit 1868 gesät und gepflanzt haben. Zur anschließenden Feierstunde in der Aula der Realschule begrüßte Schulleiter Andreas Kiesl die Gäste. Es sei ein bescheidener Rahmen, in dem eine beeindruckende Geschichte ende, die über Generationen hinweg das Leben der Rieser geprägt habe. „Wir werden die Schulen in ihrem Sinne weiterführen“, so sein Versprechen.

Die letzten Klosterschwestern von Maria Stern verlassen Nördlingen

Peter Kosak, Direktor des Schulwerks Augsburg, sprach über den Verlust, den man spüren werde: Die Gesellschaft verliere nicht nur tätige Hände, sondern auch kluge Köpfe. Es werde leiser, wenn der Rosenkranz nicht mehr erklinge, und die Gesellschaft werde ärmer an dem, was sie zusammenhält. „Wer wird sich um die Kirschbäume und den alten Nussbaum kümmern?“ Das Schulwerk habe nicht nur den Konvent und das Schulgebäude übernommen, sondern auch einen Auftrag: „Die Schwestern sind gegangen, aber der Geist bleibt.“

Thomas Pichl, ehemaliger Musiklehrer der Realschule, blickte auf seine persönlichen Erfahrungen mit den Schwestern. Es sei seine längste Beziehung gewesen, sie habe schon 1966 im Kindergarten begonnen. Eine zweite Begegnung habe es 1980 gegeben, als nach bestandenem Abitur alle Schulen „besucht“ wurden. Er habe durchgehend gute Zeiten in der Schule verbracht, seit er 1990 dort als Lehrer begonnen habe. Einen Blick zurück warf die ehemalige Leiterin der Fachakademie, Dr. Sigrid Christeiner. Es seien fleißige und vor allem sehr selbstbewusste Frauen gewesen, die in Nördlingen gewirkt hätten. Sie hätten den guten Ruf der Bildungsstätte begründet und sich „mit kluger Voraussicht den Herausforderungen gestellt“. Christeiner erinnerte an die einzelnen Schwestern, dankte für alles, was sie in Nördlingen geleistet haben und wünschte ihnen alles Gute.