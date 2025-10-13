AfD nominiert Ulrich Singer als Landrats-Kandidat

Auf einer laut Pressemitteilung harmonischen und gut besuchten Versammlung des AfD-Kreisverbands Donau-Ries ist Ulrich Singer, Abgeordneter im Bayerischen Landtag, Kreisrat und Rechtsanwalt, einstimmig als Kandidat der Partei für das Amt des Landrates nominiert worden. „Mit Ulrich Singer haben wir einen erfahrenen, verantwortungsbewussten Kandidaten, der den Landkreis pragmatisch und bürgernah führen wird“, betont Marco Fänger, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Donau-Ries. Singer tritt bei der Wahl im März 2026 gegen Claudia Marb (CSU), Claudia Müller (SPD), Michael Dinkelmeier (FW) und Albert Riedelsheimer (Grüne) an und ist damit der fünfte Bewerber um das Amt, der nominiert wurde.

Ulrich Singer bringe umfangreiche Erfahrung aus kommunaler und parlamentarischer Arbeit mit und verfüge als Rechtsanwalt über die Befähigung zum Richteramt, heißt es in der Mitteilung der Partei weiter. „Ein Landrat muss Entscheidungen treffen, die dem Gemeinwohl und den nächsten Generationen dienen – und nicht einer woken Gesinnung. Mit Ulrich Singer, Vater einer Tochter, haben wir genau den Kandidaten, der Verantwortung generationenübergreifend ernst nimmt“, so Marco Fänger.

AfD will Investitionen in Schulen, Kliniken und Infrastruktur

Im Mittelpunkt des Wahlkampfes stünden wirtschaftlich sinnvolle Investitionen, pragmatische Energiepolitik und die nachhaltige Stärkung der Infrastruktur. „Wir wollen den Landkreis vom Kopf auf die Füße bringen“, erklärt Singer. „Investitionen in Schulen, Krankenhäuser und die kommunale Infrastruktur stehen für uns an erster Stelle – nicht ideologisch motivierte Prestigeprojekte.“ Besonders betont die AfD, dass wirtschaftliche Vernunft und Bürgernutzen die Maßstäbe ihres Handelns bildeten.

Neben der Landratskandidatur habe der Kreisverband auch eine starke Liste für den Kreistag Donau-Ries, die Stadt Donauwörth und die Gemeinde Tapfheim aufstellen können. „Die Veranstaltung war geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Harmonie und großem Engagement aller Kandidaten“, berichtet Fänger. „Wir starten geschlossen in den Kommunalwahlkampf und stehen als starkes Team für den Landkreis Donau-Ries ein.“ Die Kandidatur von Ulrich Singer sei ein Zeichen dafür, dass Verantwortung, Pragmatismus und Bürgernähe im Mittelpunkt der Politik stehen. „Wir freuen uns auf einen engagierten Wahlkampf, der den Landkreis stärkt und die Interessen der Menschen konsequent in den Vordergrund stellt“, ergänzt Fänger. (AZ)